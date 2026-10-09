Понад 1,3 тонни риби незаконно виловили на Київському водосховищі: трьом особам оголосили підозри

Фото: Київська обласна прокуратура

Збитки державі оцінили у понад 1,6 млн грн. За даними слідства, рибу виловлювали за допомогою моторного човна та щонайменше 30 сіток, зокрема під час нерестової заборони

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури трьом особам повідомили про підозру в незаконному вилові риби на Київському водосховищі.

За даними слідства, із травня до 17 червня 2026 року підозрювані разом з іншими особами займалися незаконним рибним промислом без відповідних дозволів. Зокрема, вилов відбувався під час нерестової заборони.

Для цього вони використовували моторний човен і щонайменше 30 рибальських сіток.

Загалом, за версією слідства, учасники групи незаконно виловили 1320 кг риби. Серед улову були лящі, судаки, соми, карасі, чехоня, білузка та плоскірка.

За розрахунками, такими діями державі завдали збитків на 1 млн 618 тис. грн.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 249 Кримінального кодексу України — як незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду, вчинене за попередньою змовою групою осіб способом масового знищення риби.

Нагадаємо, що на Київському водосховищі правоохоронці викрили незаконний промисловий вилов риби. Троє людей, за даними слідства, у період нерестової заборони незаконно виловили 894 рибини загальною вагою 1,32 тонни.