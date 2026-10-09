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09 октября 2026, 18:15

Более 1,3 тонн рыбы незаконно выловили на Киевском водохранилище: трем лицам объявили подозрения

09 октября 2026, 18:15
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Фото: Киевская областная прокуратура
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Ущерб государству оценили более чем в 1,6 млн грн. По данным следствия, рыбу вылавливали с помощью моторной лодки и не менее 30 сеток, в том числе во время нерестового запрета

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры троим лицам сообщили о подозрении в незаконном вылове рыбы на Киевском водохранилище.

По данным следствия, с мая по 17 июня 2026 года подозреваемые вместе с другими лицами занимались незаконным рыбным промыслом без соответствующих разрешений. В частности, отлов происходил во время нерестового запрета.

Для этого они использовали моторную лодку и не менее 30 рыболовных сеток.

В общей сложности, по версии следствия, участники группы незаконно выловили 1320 кг рыбы. Среди улова были лещи, судаки, сомы, караси, чехоня, белузка и плоскорка.

По расчетам, такими действиями государству нанесли ущерб на 1 млн 618 тыс. грн.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 249 Уголовного кодекса Украины — как незаконное занятие рыбным добывающим промыслом, причинившее существенный ущерб, причиненный по предварительному сговору группой лиц способом массового уничтожения рыбы.

Напомним, что на Киевском водохранилище правоохранители разоблачили незаконный промышленный лов рыбы. Три человека, по данным следствия, в период нерестового запрета незаконно выловили 894 рыбины общим весом 1,32 тонны.

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