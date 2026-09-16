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16 вересня 2026, 20:18

1,3 тонни незаконного улову: на Київському водосховищі викрили браконьєрів на 1,6 млн грн

16 вересня 2026, 20:18
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Фото ілюстративне
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На Київському водосховищі правоохоронці викрили незаконний промисловий вилов риби. Троє людей, за даними слідства, у період нерестової заборони незаконно виловили 894 рибини загальною вагою 1,32 тонни

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Завдані державі збитки оцінюють у понад 1,6 млн грн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури трьом особам повідомили про підозру у незаконному зайнятті рибним добувним промислом.

За даними слідства, з травня до 17 червня 2026 року підозрювані разом з іншими людьми без відповідного дозволу займалися незаконним виловом риби, зокрема під час дії нерестової заборони.

Для промислу вони, як зазначають правоохоронці, використовували моторний човен та щонайменше 30 рибальських сіток. Їхня загальна довжина становила близько 2,1 км, а площа сіткового полотна — майже 5,5 тисячі квадратних метрів.

У результаті незаконного промислу виловили 894 рибини семи видів загальною вагою 1320 кг.

Серед виловленої риби — 811 лящів, 29 судаків, 26 сомів та 23 карасі. Також правоохоронці зафіксували вилов чехоні, білузки та плоскірки.

За розрахунками фахівців, незаконними діями державі завдали збитків на понад 1,6 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфікували за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 249 Кримінального кодексу України — незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду, вчинене за попередньою змовою групою осіб способом масового знищення риби.

Правоохоронці також встановлюють інших людей, які можуть бути причетними до незаконного промислу.

Нагадаємо, на Буковині посадовець лісництва отримав підозру через незаконну рубку дерев у заказнику. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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