Держзрада та шпигунство: на Київщині дівчину засуджено на 15 років тюрми

Суд визнав 19-річну громадянку України винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Вона передавала представнику Росії інформацію про об’єкти критичної та залізничної інфраструктури, а також організувала онлайн-спостереження за дорогою, якою переміщувалися українські військові та техніка

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, дівчина встановила контакт із представником держави-агресора через Telegram та погодилася виконувати його завдання за гроші.

У жовтні 2025 року вона сфотографувала електричну підстанцію у Києві та передала знімки російському куратору.

Згодом за його вказівкою вона вирушила на Одещину, де збирала інформацію про залізничну інфраструктуру. Зокрема, дівчина зняла на відео рух вантажного потяга, зробила скріншот місцевості, позначила напрямок руху потяга та передала ці відомості представнику РФ.

У січні 2026 року, за даними прокуратури, вона облаштувала ще один пункт спостереження на Чернігівщині. Для його роботи дівчина під’єднала мобільний телефон до павербанка, встановила програми для віддаленого доступу та організувала онлайн-трансляцію ділянки дороги.

На цій дорозі, як зазначають правоохоронці, систематично переміщувалися особовий склад і військова техніка Сил оборони України. Таким чином російська сторона могла отримувати інформацію про маршрути їхнього переміщення.

17 січня 2026 року співробітники СБУ припинили діяльність дівчини та затримали її.

Зібрані нею відомості стосувалися об’єктів критичної та залізничної інфраструктури, руху транспорту, а також маршрутів переміщення українських військових і техніки. Слідство кваліфікувало ці дії як надання представнику іноземної держави допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

У червні 2026 року обвинувальний акт скерували до суду.

Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала свою вину, підтвердила обставини, викладені в обвинувальному акті, та просила призначити їй покарання нижче від найнижчої межі.

Суд визнав її винною за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Їй призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Херсонщині суд визнав винною мешканку Генічеська у колабораційній діяльності. Жінка добровільно погодилася співпрацювати з представниками держави-агресора та очолила незаконно створений окупаційною владою орган у Генічеську.