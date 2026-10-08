Госизмена и шпионаж: на Киевщине девушка осуждена на 15 лет тюрьмы

Суд признал 19-летнюю гражданку Украины виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Она передавала представителю России информацию об объектах критической и железнодорожной инфраструктуры, а также организовала онлайн-наблюдение за дорогой, по которой перемещались украинские военные и техника

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

Ей назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По материалам дела, девушка установила контакт с представителем государства-агрессора через Telegram и согласилась выполнять его задания за деньги.

В октябре 2025 г. она сфотографировала электрическую подстанцию в Киеве и передала снимки российскому куратору.

Впоследствии по его указанию она отправилась в Одесскую область, где собирала информацию о железнодорожной инфраструктуре. В частности, девушка сняла на видео движение грузового поезда, сделала скриншот местности, обозначила направление движения поезда и передала эти сведения представителю РФ.

В январе 2026 года, по данным прокуратуры, она обустроила еще один пункт наблюдения в Черниговской области. Для его работы девушка подключила мобильный телефон к павербанку, установила программы для удаленного доступа и организовала онлайн-трансляцию участка дороги.

По этой дороге, как отмечают правоохранители, систематически перемещались личный состав и военная техника Сил обороны Украины. Таким образом, российская сторона могла получать информацию о маршрутах их перемещения.

17 января 2026 г. сотрудники СБУ прекратили деятельность девушки и задержали ее.

Собранные ею сведения касались объектов критической и железнодорожной инфраструктуры, движения транспорта, маршрутов перемещения украинских военных и техники. Следствие квалифицировало эти действия как предоставление представителю иностранного государства помощи в проведении взрывной деятельности против Украины.

В июне 2026 года обвинительный акт был направлен в суд.

В ходе судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину, подтвердила обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и просила назначить ей наказание ниже самого низкого предела.

Суд признал ее виновной по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственное предательство, совершенное в условиях военного положения.

Ей назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в Херсонской области суд признал виновной жительницу Геническа в коллаборационной деятельности. Женщина добровольно согласилась сотрудничать с представителями государства-агрессора и возглавила незаконно созданный оккупационными властями орган в Геническе.