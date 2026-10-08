На Київщині через російську атаку пошкоджено будинок і виникли пожежі

Фото: ДСНС

У Київській області внаслідок російської атаки пошкоджено цивільні об’єкти та виникли пожежі. Люди не постраждали

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає RegioNews .

У Бучанському районі внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок — постраждали покрівля та стеля. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Також у Бучанському районі виникла пожежа у складській будівлі. Станом на момент повідомлення рятувальники продовжували її ліквідацію.

У Білоцерківському районі через атаку загорівся вантажний автомобіль. Машина повністю згоріла. Пожежу вже ліквідували.

Нагадаємо, 8 вересня російські війська завдали удару безпілотником по бізнес-центру в Солом’янському районі Києва, де розташована студія телеу "Ми – Україна". Атака відбулася просто посеред дня, коли журналісти працювали в ефірі. Поранення дістали щонайменше п'ятеро людей.