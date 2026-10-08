В Киевской области из-за российской атаки поврежден дом и возникли пожары

Фото: ГСЧС

В Киевской области в результате российской атаки повреждены гражданские объекты и возникли пожары. Люди не пострадали

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает RegioNews .

В Бучанском районе в результате атаки поврежден частный жилой дом - пострадали кровля и потолок. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Также в Бучанском районе возник пожар в складском здании. На момент сообщения спасатели продолжали ее ликвидацию.

В Белоцерковском районе из-за атаки загорелся грузовой автомобиль. Машина полностью сгорела. Пожар уже был ликвидирован.

Напомним, 8 сентября российские войска нанесли удар беспилотником по бизнес-центру в Соломенском районе Киева, где расположена студия телевизора "Мы - Украина". Атака произошла прямо посреди дня, когда журналисты работали в эфире. Ранения получили по меньшей мере пять человек.