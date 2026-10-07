На Київщині жінку утримували силою в квартирі й вимагали гроші

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На території Київщини в жінки вимагали гроші. Її незаконно позбавили волі

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Київській області чоловіки за попередньою змовою організували злочинну схему. Вони вимагали у жінки гроші за "вирішення питання" ніби з проблемами із законом. При цьому вони незаконно позбавили її волі.

"Правоохоронці провели низку обшуків за місцем проживання та транспортних засобів учасників схеми, у ході яких виявили та вилучили речові докази, які підтверджують протиправну діяльність", - кажуть в поліції.

Двом зловмисникам повідомили про підозру за вимагання, а організатору - також за фактом незаконного позбавлення волі людини.

Нагадаємо, в Сумській області викрили двох чиновників податкової служби. Вони вимагали від підприємця 80 тисяч гривень і обіцяли правоохоронцю не застосовувати штрафи під час перевірки.