В Киевской области женщину удерживали силой в квартире и требовали деньги

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Киевской области мужчины по предварительному сговору организовали преступную схему. Они требовали у женщины деньги за "решение вопроса" как с проблемами с законом. При этом они незаконно лишили ее свободы.

"Правоохранители провели ряд обысков по месту жительства и транспортных средств участников схемы, в ходе которых обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность", - говорят в полиции.

Двоим злоумышленникам сообщили о подозрении за вымогательство, а организатору – также по факту незаконного лишения свободы человека.

Напомним, в Сумской области разоблачили двух чиновников налоговой службы. Они потребовали от предпринимателя 80 тысяч гривен и обещали правоохранителю не применять штрафы во время проверки.