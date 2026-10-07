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07 октября 2026, 21:45

В Киевской области женщину удерживали силой в квартире и требовали деньги

07 октября 2026, 21:45
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Фото: Национальная полиция
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На территории Киевщины женщины требовали деньги. Ее незаконно лишили свободы

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Киевской области мужчины по предварительному сговору организовали преступную схему. Они требовали у женщины деньги за "решение вопроса" как с проблемами с законом. При этом они незаконно лишили ее свободы.

"Правоохранители провели ряд обысков по месту жительства и транспортных средств участников схемы, в ходе которых обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность", - говорят в полиции.

Двоим злоумышленникам сообщили о подозрении за вымогательство, а организатору – также по факту незаконного лишения свободы человека.

Напомним, в Сумской области разоблачили двух чиновников налоговой службы. Они потребовали от предпринимателя 80 тысяч гривен и обещали правоохранителю не применять штрафы во время проверки.

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