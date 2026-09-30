Черговий удар РФ по Києву: одна людина загинула, четверо постраждали

Фото: ДСНС Києва

Росіяни в ніч на 30 вересня завдали чергового ракетно-дронового удару по Києву. Одна людина загинула, ще четверо постраждали. Внаслідок атаки у чотирьох районах столиці сталися пожежі та руйнування

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Святошинському районі пошкоджено близько 10 приватних будинків.

У Подільському районі російські війська влучили у нежитлову будівлю. Через удар загорілися покрівля та будівельні матеріали на шостому поверсі. Також виникла пожежа та руйнування у складській будівлі – рятувальники оперативно ліквідували займання. Ще за однією адресою горів двоповерховий приватний будинок.

У Голосіївському районі загорілися лазня, побутівка та бетонозмішувач. Пожежу ліквідували.

У Солом’янському районі горів трав’яний настил на відкритій території.

Наслідки російської атаки ліквідовують відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань може уточнюватися.

Нагадаємо, за даними КМВА, за останній місяць у Києві внаслідок російських атак загинула 31 людина, ще близько 360 цивільних отримали поранення. Серед постраждалих – 16 дітей.