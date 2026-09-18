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18 вересня 2026, 17:59

$16 тисяч за зняття з розшуку та бронювання: на Рівненщині викрили лікаря

18 вересня 2026, 17:59
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Фото: поліція Рівненської області
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На Рівненщині 43-річного лікаря одного з медичних закладів Рівненського району підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння військовозобов’язаному в ухиленні від мобілізації. За свої послуги чоловік вимагав 16 тисяч доларів США

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За даними слідства, лікар запевнив свого знайомого, що має вплив на працівників ТЦК та СП і може посприяти тому, щоб військовозобов’язаного зняли з розшуку.

Крім того, фігурант пообіцяв допомогти з працевлаштуванням до однієї з установ області, де чоловік надалі мав отримати бронювання від військової служби.

14 вересня правоохоронці викрили лікаря під час отримання першої частини неправомірної вигоди — 11 тисяч доларів США.

Під час обшуків поліцейські вилучили отримані кошти, мобільний телефон, документацію та автомобіль.

43-річного жителя села Порозове затримали у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Тернопільщині адвоката — керівника одного з відділів надання безоплатної правничої допомоги — підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України. За свої "послуги" чоловік нібито вимагав 20 тисяч доларів США.

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