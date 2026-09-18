$16 тисяч за зняття з розшуку та бронювання: на Рівненщині викрили лікаря

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині 43-річного лікаря одного з медичних закладів Рівненського району підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння військовозобов’язаному в ухиленні від мобілізації. За свої послуги чоловік вимагав 16 тисяч доларів США

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За даними слідства, лікар запевнив свого знайомого, що має вплив на працівників ТЦК та СП і може посприяти тому, щоб військовозобов’язаного зняли з розшуку.

Крім того, фігурант пообіцяв допомогти з працевлаштуванням до однієї з установ області, де чоловік надалі мав отримати бронювання від військової служби.

14 вересня правоохоронці викрили лікаря під час отримання першої частини неправомірної вигоди — 11 тисяч доларів США.

Під час обшуків поліцейські вилучили отримані кошти, мобільний телефон, документацію та автомобіль.

43-річного жителя села Порозове затримали у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Тернопільщині адвоката — керівника одного з відділів надання безоплатної правничої допомоги — підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України. За свої "послуги" чоловік нібито вимагав 20 тисяч доларів США.