На Черкащині Mercedes зіткнувся з мотоциклом: постраждав 20-річний чоловік
У Звенигородці на Черкащині внаслідок ДТП постраждав 20-річний мотоцикліст. Його госпіталізували до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює обставини аварії
Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 вересня близько 13:20 на перехресті проспекту Шевченка та вулиці Грушевського у Звенигородці.
За попередніми даними, 55-річний водій автомобіля Mercedes-Benz GLE 450 не надав переваги в русі та допустив зіткнення з мотоциклом Lifan, яким керував 20-річний чоловік.
Унаслідок аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його доправили до лікарні.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, в Тернополі водій Opel Movano збив 17-річну дівчину. Потерпілу доправили до лікарні. У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють обставини та причини аварії.