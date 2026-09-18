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18 вересня 2026, 18:58

На Черкащині Mercedes зіткнувся з мотоциклом: постраждав 20-річний чоловік

18 вересня 2026, 18:58
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Фото: поліція Черкаської області
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У Звенигородці на Черкащині внаслідок ДТП постраждав 20-річний мотоцикліст. Його госпіталізували до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює обставини аварії

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 вересня близько 13:20 на перехресті проспекту Шевченка та вулиці Грушевського у Звенигородці.

За попередніми даними, 55-річний водій автомобіля Mercedes-Benz GLE 450 не надав переваги в русі та допустив зіткнення з мотоциклом Lifan, яким керував 20-річний чоловік.

Унаслідок аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його доправили до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, в Тернополі водій Opel Movano збив 17-річну дівчину. Потерпілу доправили до лікарні. У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють обставини та причини аварії.

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