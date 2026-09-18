На Київщині через російську атаку загорілася виробничо-складська будівля
У Вишгородському районі Київської області внаслідок російської атаки зайнялася виробничо-складська будівля. За попередньою інформацією, люди не постраждали
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
"Ворог знову атакував Київщину. У Вишгородському районі через ворожий удар зайнялася виробничо-складська будівля. Пожежу зараз приборкують рятувальники ДСНС", — написав Ткаченко.
За його словами, попередньо інформації про постраждалих немає.
Наразі рятувальники ліквідовують пожежу та працюють над усуненням наслідків російської атаки.
Нагадаємо, що удень 18 вересня російські війська завдали удару по людному місцю в центрі Одеси. Внаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей, більшість із них отримали уламкові поранення.