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18 вересня 2026, 19:07

На Харківщині затримали чоловіка, який напав з ножем на військовослужбовця ТЦК та СП

18 вересня 2026, 19:07
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Фото: поліція Харківської області
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У місті Златопіль на Харківщині 57-річний чоловік під час конфлікту з військовослужбовцями ТЦК та СП завдав одному з них численних ножових поранень. Потерпілого госпіталізували, а нападника поліцейські затримали

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Подія сталася ввечері 16 вересня під час проведення мобілізаційних заходів.

За даними поліції, між 57-річним мешканцем Златополя та військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник конфлікт.

Під час нього чоловік завдав одному з військовослужбовців численних ударів ножем, після чого втік із місця події.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу.

Місцеперебування нападника встановили. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.

Фігуранту повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Харкові чоловік завдав поранень ножем трьом військовим ТЦК та правоохоронцю. Це сталось, коли у нього хотіли перевірити військово-облікові документи.

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