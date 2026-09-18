На Харківщині затримали чоловіка, який напав з ножем на військовослужбовця ТЦК та СП

Фото: поліція Харківської області

У місті Златопіль на Харківщині 57-річний чоловік під час конфлікту з військовослужбовцями ТЦК та СП завдав одному з них численних ножових поранень. Потерпілого госпіталізували, а нападника поліцейські затримали

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Подія сталася ввечері 16 вересня під час проведення мобілізаційних заходів.

За даними поліції, між 57-річним мешканцем Златополя та військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник конфлікт.

Під час нього чоловік завдав одному з військовослужбовців численних ударів ножем, після чого втік із місця події.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу.

Місцеперебування нападника встановили. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.

Фігуранту повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Харкові чоловік завдав поранень ножем трьом військовим ТЦК та правоохоронцю. Це сталось, коли у нього хотіли перевірити військово-облікові документи.