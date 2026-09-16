Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Злочин стався в одній с квартир у Львові вночі 13 вересня. Чоловік поконфліктував з випадковим знайомим – 46-річним іноземцем. Встановлено, що вони лише пару годин за чаркою спілкувалися вдома у жертви, після чого між ними виникла сварка. У її розпалі фігурант кухонним ножем завдав чисельних поранень господарю – той помер на місці.

Під час нападу злочинець травмував і власні руки, залишивши на землі кривавий слід. Завдяки цьому сліду та за допомогою кінологічної служби правоохоронці вистежили та заблокували будинок, де він переховувався.

Зазначається, що фігурант з 2023 року проходив військову службу за мобілізацією, а з квітня 2024 року перебував у СЗЧ.

Зловмисника затримали та взяли під варту. Йому оголосили підозру за двома статтями КК України: умисне вбивство (ч. 1 ст. 115) та самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407).

За інформацією ЗМІ, загиблим був 46-річний Хаважи Амаев, відомий за позивним "Зумсо". Як повідомляють чеченські медіа, його життя було пов’язане з війнами та збройним опором у Чечні, Сирії та Україні. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він воював на боці України.

Нагадаємо, у Києві військовий у СЗЧ під час сварки на дитячому майданчику вбив чоловіка. Після скоєного зловмисник переховувався за різними адресами, орендуючи квартири подобово.