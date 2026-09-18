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18 вересня 2026, 18:47

Хмельничанин передавав ФСБ дані про військові об’єкти за криптовалюту: суд виніс вирок

18 вересня 2026, 18:47
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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У Хмельницькому 43-річного чоловіка визнали винним у державній зраді. За передачу представнику ФСБ РФ інформації про військові об’єкти та фотографій наслідків російської атаки він отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними прокуратури, у травні 2025 року чоловік почав спілкуватися в Telegram із представником Росії та погодився збирати для нього інформацію, яку могли використати проти України.

Зокрема, куратор доручив йому сфотографувати об’єкт військової інфраструктури. Спочатку хмельничанин передав його геолокаційні координати, а згодом надіслав фотографії.

На початку вересня 2025 року цей об’єкт зазнав удару російських ракет і безпілотників. Після атаки засуджений, за даними обвинувачення, сфотографував її наслідки та передав знімки представнику ФСБ РФ.

Крім того, упродовж травня–вересня 2025 року чоловік неодноразово фотографував військові об’єкти у Хмельницькому, позначав їх на Google-картах та надсилав отримані дані російському куратору.

За виконання окремих завдань він отримував на свій криптогаманець по 100 доларів США.

Правоохоронці затримали чоловіка наприкінці вересня 2025 року під час виконання чергового завдання. Йому повідомили про підозру в державній зраді за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Суд визнав хмельничанина винним та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Харківщині 55-річного чоловіка, який співпрацював із російською військовою розвідкою, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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