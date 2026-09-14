На Рівненщині сталася ДТП за участю мотоцикла і авто: троє травмованих, серед них діти

Фото: поліція Рівненської області

На Рокитнівщині сталася ДТП за участю мотоцикла та автомобіля, внаслідок якої травмувалися троє людей. Аварія сталася 13 вересня близько 15:35 у Старому Селі на вулиці Хмельницького

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За попередніми даними поліції, 18-річний житель села Вежиця, керуючи мотоциклом Mustang, під час обгону виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touran, водій якого в цей момент повертав ліворуч.

Унаслідок зіткнення водій мотоцикла отримав спінальну травму та перелом хребця. Його 13-річний пасажир зазнав перелому черепа. Обох постраждалих госпіталізували до лікарні.

17-річний водій автомобіля також отримав незначні травми. Після медичного огляду його відпустили.

Як встановили правоохоронці, жоден із двох водіїв не мав посвідчення водія. Крім того, мотоцикл Mustang не був зареєстрований у встановленому законом порядку, а водій двоколісного та його 13-річний пасажир були без мотошоломів.

У обох керманичів відібрали біологічні зразки. За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, що на Рівненщині поліція встановлює особу чоловіка, який загинув унаслідок ДТП на автодорозі "Київ–Чоп". Аварія сталася 14 вересня близько 01:00 поблизу села Жадківка.