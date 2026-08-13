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Подія сталася 12 серпня близько 22:15 на першому пікеті перегону "Львів-Персенківка" на вулиці Аркаса у Львові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Пасажирський потяг сполученням "Київ – Івано-Франківськ" наїхав на 42-річного львів’янина, який сидів на колії. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, ввечері 11 серпня у Хмельницькому потяг на смерть збив 64-річного велосипедиста. Чоловік перетинав переїзд на заборонений сигнал семафора, не зважив на опущений шлагбаум та не відреагував на неодноразові звукові сигнали машиніста.