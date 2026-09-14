На Івано-Франківщині в ДТП травмувався 18-річний мотоцикліст
Вдень 14 вересня у селищі Лисець Івано-Франківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мотоцикла
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Унаслідок зіткнення травмувався 18-річний мотоцикліст, якого госпіталізували до медичного закладу.
Аварія сталася близько 13:50 на вулиці Хмельницького.
За попередніми даними поліції, зіткнулися мотоцикл, яким керував 18-річний житель Богородчанської громади, та автомобіль Skoda Octavia під керуванням 32-річної жінки.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Медики доправили його до лікарні.
Правоохоронці перевіряють водійку Skoda Octavia на стан алкогольного сп’яніння.
На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, що на Рокитнівщині сталася ДТП за участю мотоцикла та автомобіля, внаслідок якої травмувалися троє людей. Аварія сталася 13 вересня близько 15:35 у Старому Селі на вулиці Хмельницького.