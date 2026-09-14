На трасі "Київ-Чоп" вантажівка насмерть збила пішохода

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині поліція встановлює особу чоловіка, який загинув унаслідок ДТП на автодорозі "Київ–Чоп". Аварія сталася 14 вересня близько 01:00 поблизу села Жадківка

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За попередніми даними правоохоронців, 43-річний водій вантажного автомобіля СКС, житель Київщини, рухався неосвітленою ділянкою дороги, коли на проїзну частину раптово вийшов чоловік. Водій здійснив на нього наїзд.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці.

За словами керманича, після зіткнення він подумав, що наїхав на тварину, тому продовжив рух. Однак згодом вантажівку зупинили патрульні на стаціонарному посту в Корці.

Під час перевірки поліцейські виявили на автомобілі характерні пошкодження та встановили причетність водія до ДТП.

Наразі правоохоронці також намагаються встановити особу загиблого. На вигляд чоловікові близько 50–60 років. Він має сиве волосся та середню тілобудову. На момент ДТП був одягнений у чорні штани, синю футболку, жилетку та чорні гумові капці.

За фактом ДТП триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що аварія сталась 12 вересня близько 15:40 на автодорозі "Полтава-Олександрія" поблизу села Андрійки Кременчуцького району. Поліція розпочала розслідування.