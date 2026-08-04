У Прилуках поліцейську засудили до 8 років за загибель 6-річної дитини в ДТП

Фото: Прокуратура України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Суд призначив їй максимальне покарання, передбачене ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, – вісім років позбавлення волі.

Крім того, засуджену на три роки позбавили права керувати транспортними засобами. Суд також задовольнив цивільні позови потерпілих і постановив стягнути з неї 6 млн грн моральної шкоди.

Обвинувачена визнала свою провину лише частково.

Суд не встановив обставин, які б пом’якшували чи обтяжували покарання, та погодився з позицією прокуратури щодо призначення максимального строку ув’язнення.

Нагадаємо, 10 грудня 2025 року близько 11:44 у Прилуках поліцейська, керуючи службовим автомобілем і прямуючи на виклик щодо іншої ДТП, здійснила наїзд на жінку та її шестирічну доньку. Вони переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на вулиці В’ячеслава Чорновола.

Унаслідок аварії дитина загинула на місці, а її матір із травмами госпіталізували.

Експертиза підтвердила, що поліцейська мала технічну можливість уникнути аварії, якби дотримувалася Правил дорожнього руху. Суд визнав ці порушення безпосередньою причиною ДТП.