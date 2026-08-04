11:19  04 серпня
Перевіряв пістолет: у Києві чоловік влаштував стрілянину у дворі багатоповерхівки
09:42  04 серпня
Закопав матір і сина на подвір’ї: на Полтавщині судитимуть чоловіка за подвійне вбивство
08:27  04 серпня
На Київщині 12-річний хлопець загинув у ДТП на електротранспорті
UA | RU
UA | RU
04 серпня 2026, 12:38

У Прилуках поліцейську засудили до 8 років за загибель 6-річної дитини в ДТП

04 серпня 2026, 12:38
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області визнав винною колишню поліцейську у смертельній дорожньо-транспортній пригоді, внаслідок якої загинула шестирічна дівчинка

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Суд призначив їй максимальне покарання, передбачене ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, – вісім років позбавлення волі.

Крім того, засуджену на три роки позбавили права керувати транспортними засобами. Суд також задовольнив цивільні позови потерпілих і постановив стягнути з неї 6 млн грн моральної шкоди.

Обвинувачена визнала свою провину лише частково.

Суд не встановив обставин, які б пом’якшували чи обтяжували покарання, та погодився з позицією прокуратури щодо призначення максимального строку ув’язнення.

Нагадаємо, 10 грудня 2025 року близько 11:44 у Прилуках поліцейська, керуючи службовим автомобілем і прямуючи на виклик щодо іншої ДТП, здійснила наїзд на жінку та її шестирічну доньку. Вони переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на вулиці В’ячеслава Чорновола.

Унаслідок аварії дитина загинула на місці, а її матір із травмами госпіталізували.

Експертиза підтвердила, що поліцейська мала технічну можливість уникнути аварії, якби дотримувалася Правил дорожнього руху. Суд визнав ці порушення безпосередньою причиною ДТП.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігівська область Прилуки смертельна ДТП вирок в'язниця дівчинка
Смертельна ДТП у Прилуках: поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку, просять максимальне покарання
31 липня 2026, 19:11
На Закарпатті до 8 років в'язниці засудили водійку за ДТП, у якій загинули жінка та її 13-річний син
27 липня 2026, 14:13
Троє підлітків загинули у ДТП на Львівщині: водій був напідпитку і втік
20 липня 2026, 10:21
Всі новини »
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
На Київщині жінка загинула під колесами потяга
04 серпня 2026, 13:55
У прифронтових регіонах облаштували ще 215 км антидронового захисту
04 серпня 2026, 13:40
У Києві 49-річна жінка через ревнощі підпалила двері сусідці
04 серпня 2026, 13:19
Росіяни вдарили по центру Краматорська: кількість поранених зросла до 21
04 серпня 2026, 12:59
На Вінниччині затримали організаторів нелегального переправлення за кордон за $10 тисяч
04 серпня 2026, 12:50
На Київщині рятувальники витягли зі ставка тіло чоловіка
04 серпня 2026, 12:33
На Львівщині військовий вкусив поліцейського: отримав понад сім років ув'язнення
04 серпня 2026, 12:21
Ворог скинув дві авіабомби на центр Краматорська: поранені чотири людини
04 серпня 2026, 12:08
РФ заманює військових на "побачення", щоб убити: СБУ зірвала понад 50 замахів
04 серпня 2026, 11:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Всі публікації »
Павло Казарін
Віктор Шлінчак
Юрій Богданов
Всі блоги »