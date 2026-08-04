Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У ставку виявили тіло чоловіка. Прибувши на місце, рятувальники за допомогою багра дістали з води загиблого та передали поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі 46-річного чоловіка.

Нагадаємо, 25 липня на Вінниччині під час риболовлі потонули двоє чоловіків. Ймовірною причиною трагедій стало нехтування правилами безпеки на воді.