На Львівщині іномарка на смерть збила чоловіка
Аварія сталась 1 серпня близько 01:25 на вулиці Чорновола у місті Самбір. На жаль, загинула людина
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Попередньо, 20-річний водій Volkswagen Golf наїхав на 47-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
"Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті легковик зіткнувся з "Уралом". Загинула пасажирка, водійка в лікарні. Перевірка засвідчила, що обидва водії на момент ДТП були тверезими.
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