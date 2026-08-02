На Львівщині іномарка на смерть збила чоловіка

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 1 серпня близько 01:25 на вулиці Чорновола у місті Самбір. На жаль, загинула людина

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 20-річний водій Volkswagen Golf наїхав на 47-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті легковик зіткнувся з "Уралом". Загинула пасажирка, водійка в лікарні. Перевірка засвідчила, що обидва водії на момент ДТП були тверезими.