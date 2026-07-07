На Київщині військовий СЗЧ вбив вітчима ножем

Фото: Національна поліція

У Київській області військовий у СЗЧ вбив людину. Жертвою став колишній співмешканець його матері

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, військовий, який самовільно залишив частину, посварився з колишнім співмешканцем матері. Під час сварки він завдав чоловікові множинні ножові поранення в груди та живіт. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Відомо, що військовий намагався уникнути покарання та ховався від поліції. Проте начальник сектору дотримання прав людини Фастівського районного управління поліції Олександр Кондратович помітив його прямо на вулиці. Після цього правоохоронецб затримав його та викликав колег.

Нагадаємо, що у селі Квасово Берегівського району поліцейські розкрили умисне вбивство 62-річного чоловіка