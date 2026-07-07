12:30  07 липня
На Миколаївщині чоловік заявив, що його місто належить РФ
09:39  07 липня
Депутат із Прикарпаття привласнив мільйони із зарплат освітян: отримав 9 років тюрми
08:22  07 липня
На Рівненщині пітбуль покусав власника та сусідку: чоловік захищав її
UA | RU
UA | RU
07 липня 2026, 14:25

На Київщині військовий СЗЧ вбив вітчима ножем

07 липня 2026, 14:25
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Київській області військовий у СЗЧ вбив людину. Жертвою став колишній співмешканець його матері

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, військовий, який самовільно залишив частину, посварився з колишнім співмешканцем матері. Під час сварки він завдав чоловікові множинні ножові поранення в груди та живіт. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Відомо, що військовий намагався уникнути покарання та ховався від поліції. Проте начальник сектору дотримання прав людини Фастівського районного управління поліції Олександр Кондратович помітив його прямо на вулиці. Після цього правоохоронецб затримав його та викликав колег.

Нагадаємо, що у селі Квасово Берегівського району поліцейські розкрили умисне вбивство 62-річного чоловіка

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
військовий убивство поліція Київська область
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
ДТП на Набережному шосе: у Києві ускладнено рух у бік Поштової площі
07 липня 2026, 15:15
Прокуратура показала "кімнату тортур" у справі вбивства підозрюваної у замаху в Монако
07 липня 2026, 14:44
"Сталкер" із Києва, десятки жертв і роки переслідувань: що відомо про Віктора Вербняка
07 липня 2026, 14:29
Підвал, схожий на катівню, зізнання та вбивство: нові деталі справи про замах у Монако
07 липня 2026, 13:47
У Луцьку депутат вкусив патрульного: поліція розповіла деталі
07 липня 2026, 13:37
На Полтавщині свекруха виписала невістку з дітьми з квартири після 25 років проживання
07 липня 2026, 13:30
Розслідування про 143 квартири брата директора ДБР: суд заборонив публікацію
07 липня 2026, 13:05
Дівчина застрягла у поштоматі в Рівному: її визволили рятувальники
07 липня 2026, 12:37
На Миколаївщині чоловік заявив, що його місто належить РФ
07 липня 2026, 12:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Всі блоги »