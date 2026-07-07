Дівчина застрягла у поштоматі в Рівному: її визволили рятувальники

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У Рівному рятувальники допомогли дівчині, яка опинилася зачиненою всередині комірки поштомата

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Повідомлення про незвичну ситуацію надійшло до Служби порятунку 7 липня близько 06:00.

До рятувальників звернувся схвильований підліток, який розповів, що на вулиці Київській у Рівному в комірці поштомата перебуває дівчина, а самостійно відкрити її не може.

На місце події оперативно прибули бійці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального інструменту вони відкрили комірку та визволили дівчину.

Медична допомога їй не знадобилася. Обставини, за яких вона опинилася всередині поштомата, з’ясовуються.

Нагадаємо, на Хмельниччині 15-річна дівчина опинилась у реанімації через сепсис, що розвинувся внаслідок тривалої відсутності медичної допомоги. Зпальні процеси на шкірі з'явилися давно, однак батьки займалися самолікуванням.