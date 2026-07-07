09:39  07 липня
Депутат із Прикарпаття привласнив мільйони із зарплат освітян: отримав 9 років тюрми
08:22  07 липня
На Рівненщині пітбуль покусав власника та сусідку: чоловік захищав її
00:55  07 липня
Двоюрідного брата відомої співачки затримали ТЦК: вона публічно звернулась до Зеленського
UA | RU
UA | RU
07 липня 2026, 12:37

Дівчина застрягла у поштоматі в Рівному: її визволили рятувальники

07 липня 2026, 12:37
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

У Рівному рятувальники допомогли дівчині, яка опинилася зачиненою всередині комірки поштомата

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Повідомлення про незвичну ситуацію надійшло до Служби порятунку 7 липня близько 06:00.

До рятувальників звернувся схвильований підліток, який розповів, що на вулиці Київській у Рівному в комірці поштомата перебуває дівчина, а самостійно відкрити її не може.

На місце події оперативно прибули бійці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального інструменту вони відкрили комірку та визволили дівчину.

Медична допомога їй не знадобилася. Обставини, за яких вона опинилася всередині поштомата, з’ясовуються.

Нагадаємо, на Хмельниччині 15-річна дівчина опинилась у реанімації через сепсис, що розвинувся внаслідок тривалої відсутності медичної допомоги. Зпальні процеси на шкірі з'явилися давно, однак батьки займалися самолікуванням.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
рятувальники ДСНС Рівне дівчина поштомат
Пішов купатися і зник: на Кіровоградщині у ставку потонув чоловік
04 липня 2026, 17:23
На Київщині ліквідували пожежу на стихійному сміттєзвалищі
03 липня 2026, 12:49
На Дністрі потонув 19-річний юнак – тіло знайшли наступного дня
30 червня 2026, 11:24
Всі новини »
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
На Миколаївщині чоловік заявив, що його місто належить РФ
07 липня 2026, 12:30
19 загиблих і 61 поранений: у Києві завершили пошуково-рятувальні роботи
07 липня 2026, 11:55
Ховали наркотики в іграшках і валізах: на Закарпатті викрили міжнародну наркомережу
07 липня 2026, 11:29
Вимоги Путіна як інструкція для перемоги України
07 липня 2026, 11:12
На Полтавщині зафіксували землетрус: що відомо про поштовхи
07 липня 2026, 10:58
Під Києвом знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на Єрмолаєва в Монако – ЗМІ
07 липня 2026, 10:36
"Він хоче покласти цьому край": Трамп заявив, що Путін прагне завершити війну
07 липня 2026, 10:25
Росіяни обстріляли 22 населені пункти Сумщини: двоє загиблих
07 липня 2026, 10:03
Депутат із Прикарпаття привласнив мільйони із зарплат освітян: отримав 9 років тюрми
07 липня 2026, 09:39
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Всі блоги »