19 загиблих і 61 поранений: у Києві завершили пошуково-рятувальні роботи

Фото: ДСНС Києва

У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місцях російського масованого удару в Подільському та Дарницькому районах

Про це повідомили в ДСНС, передає RegioNews.

За оновленими даними, внаслідок російської атаки в ніч на 6 липня у столиці загинули 19 людей, серед них – одна дитина. Ще 61 людина дістала поранення, зокрема семеро дітей.

До ліквідації наслідків удару залучали 394 рятувальників та 95 одиниць техніки ДСНС.

Під час робіт фахівці демонтували аварійні конструкції, вивезли понад 1,5 тисячі тонн будівельного сміття та очистили будівельні конструкції на загальній площі близько 305 квадратних метрів.

Наразі рятувальники та комунальні служби продовжують демонтаж окремих аварійних конструкцій і вивезення будівельного сміття.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ. Було відомо, що загинули 14 людей, ще 56 постраждали.

У столиці 7 липня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені державні прапори на всіх комунальних будівлях. Крім того, заборонені будь-які розважальні заходи.