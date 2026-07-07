На Полтавщині свекруха виписала невістку з дітьми з квартири після 25 років проживання

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У Полтаві суд розглянув справу щодо "житлового" питання. Виявилось, що свекруха виписала невістку та її дітей з квартири

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Жінка з дітьми проживала в квартирі з дітьми. Понад 25 років вони жили як родина. Зокрема, разом утримували житло, сплачували комунальні послуги та набули захищеного законом права користування житлом.

Фактично у "спірній квартирі" вони проживали з 2001 року, а з 2005 року були там зареєстровані. Це сталось за згодою власниці житла, яка купила квартиру для сина та його родини. Крім того, жінка розповіла, що після продажу власного будинку передала свекрусі кошти для погашення витрат на придбання квартири. Багато років родина разом утримувала житло. Іншої квартири у них не було.

При цьому свекруха заявила, що ніколи не жила разом із невісткою та трьома онуками, не вела з ними спільного господарства, а значить - вони не можуть вважатися членами сім'ї. На її думку, після змін законодавства вона мала право як власник звернутися із заявою про зняття їх із реєстрації, що й було зроблено відповідно до чинного порядку.

Суд визнав право невістки та її дітей користуватись житлом. Водночас суд відмовив у вимозі зобов'язати орган реєстрації одразу зареєструвати позивачів у квартирі. Суд зазначив, що рішення суду, яке набрало законної сили, є документом, який підтверджує право користування житлом і може бути поданий для реєстрації місця проживання відповідно до Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні".

При цьому суд не задовільним вимогу про заборону виселення, оскільки позивачі не довели, що на момент розгляду справи власниця фактично вчиняла дії щодо їх примусового виселення, а тому така вимога була визнана передчасною.

Нагадаємо, що у Дніпрі викрили 39-річного афериста. Він організував схему з продажу чужого житла.