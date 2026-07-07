12:30  07 липня
На Миколаївщині чоловік заявив, що його місто належить РФ
09:39  07 липня
Депутат із Прикарпаття привласнив мільйони із зарплат освітян: отримав 9 років тюрми
08:22  07 липня
На Рівненщині пітбуль покусав власника та сусідку: чоловік захищав її
UA | RU
UA | RU
07 липня 2026, 13:37

У Луцьку депутат вкусив патрульного: поліція розповіла деталі

07 липня 2026, 13:37
Читайте также на русском языке
Руслан Мартинюк. Фото: ВолиньPost
Читайте также
на русском языке

У Луцьку депутат Іваничівської селищної ради вкусив патрульного поліцейського під час оформлення адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху

Про це пише інтернет-виданню ВолиньPost, передає RegioNews.

Інцидент стався пізно ввечері 5 липня. За інформацією місцевих журналістів, за кермом автомобіля перебував депутат Руслан Мартинюк.

Як повідомили у патрульній поліції Волині, інспектори під час патрулювання у Луцьку зупинили автомобіль Skoda. За попередньою інформацією, водій міг перебувати у стані сп’яніння та порушував правила дорожнього руху.

Поліцейські встановили особу водія та виявили, що він не користувався ременем безпеки й не мав при собі страхового поліса. Під час оформлення матеріалів чоловік, за даними поліції, поводився агресивно, лаявся та не виконував законних вимог правоохоронців.

Під час затримання із застосуванням фізичної сили та спецзасобів водій завдав тілесних ушкоджень одному з інспекторів – вкусив його за передпліччя. Поліцейський звернувся по медичну допомогу.

Чоловіка доставили до районного управління поліції, де на нього склали адміністративні матеріали. За фактом заподіяння тілесних ушкоджень працівникові поліції правоохоронці зареєстрували відомості та вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

Раніше прізвище Руслана Мартинюка згадувалося у медіа у зв’язку з діяльністю благодійного фонду "Відродження-М". За версією слідства, фонд міг бути пов’язаний зі схемою незаконного ввезення та продажу автомобілів, які декларувалися як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Нагадаємо, на Одещині суддя, який кусав поліцейських, очолив впливовий суд. За даними ЗМІ, у Володимира Кочка досить сумнівна репутація. Він неодноразово отримував догани.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Луцьк ПДР патрульна поліція депутат укус
Депутат із Прикарпаття привласнив мільйони із зарплат освітян: отримав 9 років тюрми
07 липня 2026, 09:39
Депутат і директор лікарні в Олександрії "нагрів" бюджет майже на мільйон на медичних газах
29 червня 2026, 19:20
"Забули" про мільйони: двом депутатам на Харківщині оголосили підозри через декларації
29 червня 2026, 17:58
Всі новини »
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
ДТП на Набережному шосе: у Києві ускладнено рух у бік Поштової площі
07 липня 2026, 15:15
Прокуратура показала "кімнату тортур" у справі вбивства підозрюваної у замаху в Монако
07 липня 2026, 14:44
"Сталкер" із Києва, десятки жертв і роки переслідувань: що відомо про Віктора Вербняка
07 липня 2026, 14:29
На Київщині військовий СЗЧ вбив вітчима ножем
07 липня 2026, 14:25
Підвал, схожий на катівню, зізнання та вбивство: нові деталі справи про замах у Монако
07 липня 2026, 13:47
На Полтавщині свекруха виписала невістку з дітьми з квартири після 25 років проживання
07 липня 2026, 13:30
Розслідування про 143 квартири брата директора ДБР: суд заборонив публікацію
07 липня 2026, 13:05
Дівчина застрягла у поштоматі в Рівному: її визволили рятувальники
07 липня 2026, 12:37
На Миколаївщині чоловік заявив, що його місто належить РФ
07 липня 2026, 12:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Всі блоги »