У Луцьку депутат вкусив патрульного: поліція розповіла деталі

Руслан Мартинюк. Фото: ВолиньPost

У Луцьку депутат Іваничівської селищної ради вкусив патрульного поліцейського під час оформлення адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху

Про це пише інтернет-виданню ВолиньPost, передає RegioNews.

Інцидент стався пізно ввечері 5 липня. За інформацією місцевих журналістів, за кермом автомобіля перебував депутат Руслан Мартинюк.

Як повідомили у патрульній поліції Волині, інспектори під час патрулювання у Луцьку зупинили автомобіль Skoda. За попередньою інформацією, водій міг перебувати у стані сп’яніння та порушував правила дорожнього руху.

Поліцейські встановили особу водія та виявили, що він не користувався ременем безпеки й не мав при собі страхового поліса. Під час оформлення матеріалів чоловік, за даними поліції, поводився агресивно, лаявся та не виконував законних вимог правоохоронців.

Під час затримання із застосуванням фізичної сили та спецзасобів водій завдав тілесних ушкоджень одному з інспекторів – вкусив його за передпліччя. Поліцейський звернувся по медичну допомогу.

Чоловіка доставили до районного управління поліції, де на нього склали адміністративні матеріали. За фактом заподіяння тілесних ушкоджень працівникові поліції правоохоронці зареєстрували відомості та вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

Раніше прізвище Руслана Мартинюка згадувалося у медіа у зв’язку з діяльністю благодійного фонду "Відродження-М". За версією слідства, фонд міг бути пов’язаний зі схемою незаконного ввезення та продажу автомобілів, які декларувалися як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Нагадаємо, на Одещині суддя, який кусав поліцейських, очолив впливовий суд. За даними ЗМІ, у Володимира Кочка досить сумнівна репутація. Він неодноразово отримував догани.