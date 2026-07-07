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07 липня 2026, 14:29

"Сталкер" із Києва, десятки жертв і роки переслідувань: що відомо про Віктора Вербняка

07 липня 2026, 14:29
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Історія 34-річного киянина Віктора Вербняка, якого ЗМІ та постраждалі називають сталкером, викликала широкий резонанс в Україні. Чоловік протягом кількох років міг нав’язливо переслідувати десятки жінок, застосовуючи методи психологічного тиску та залякування

Про це йдеться у розслідуванні BIHUS Info, передає RegioNews.

Як встановили журналісти, Вербняк знайомився з дівчатами, після чого у разі відмови від подальшого спілкування починав надокучати їм дзвінками, повідомленнями та створенням нових акаунтів після блокування. Деякі постраждалі заявляли про погрози, спроби отримати доступ до особистих акаунтів, а також замовлення товарів на їхні імена.

За словами жінок, чоловік міг збирати персональну інформацію про них, зокрема дані про місце проживання, навчання чи особисті обставини. Деякі з постраждалих розповідали про випадки, коли він демонстрував знання деталей, яких вони йому не повідомляли.

Окремі жінки стверджували, що після відмови Вербняк намагався психологічно впливати на них, переконуючи, що вони неправильно сприймають ситуацію, а також обходив блокування через нові номери телефонів та акаунти.

Попри численні звернення постраждалих, раніше правоохоронці не завжди могли ефективно реагувати на такі випадки через відсутність окремої відповідальності за сталкерство в українському законодавстві.

Після розголосу історії та публікації матеріалів журналістами поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливого порушення недоторканності приватного життя.

Журналісти BIHUS Info також намагалися знайти Вербняка за місцем реєстрації у Києві, однак його там не виявили. За даними розслідувачів, чоловік міг перебувати за кордоном, зокрема у Німеччині.

Як відомо, в Німеччині переслідування людини (сталкінг) є кримінальним правопорушенням і може каратися штрафом або позбавленням волі.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що в Києві невідомий чоловік переслідує жінок. За фактом заяв поліція веде розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України – порушення недоторканності приватного життя.

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