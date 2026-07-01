Удар по будівельному супермаркету на Миколаївщині: рятувальники загасили масштабну пожежу
Вогнеборці ліквідували пожежу у будівельному супермаркеті у Снігурівці, що виникла внаслідок ворожої атаки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа. Попри загрозу повторних ударів, рятувальники ліквідували займання на площі 5000 кв.м.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, російські загарбники вночі та вранці 1 липня атакували Миколаївську область безпілотниками типу Shahed.
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