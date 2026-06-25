Затор на шляху до Гостомельського шосе: на вулиці Міській заблоковано рух через аварію

Фото: патрульна поліція Києва

У Києві на вулиці Міській сталася дорожньо-транспортна пригода, через що рух транспорту ускладнений у напрямку Гостомельського шосе

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNew .

Водіям радять враховувати цю інформацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Обставини аварії та інформація про можливих постраждалих наразі не повідомляються.

Нагадаємо, що у Києві на проспекті Леся Курбаса сталася дорожньо-транспортна пригода, через що рух транспорту ускладнений у напрямку Кільцевої дороги.