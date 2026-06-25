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25 червня 2026, 17:45

Затор на шляху до Гостомельського шосе: на вулиці Міській заблоковано рух через аварію

25 червня 2026, 17:45
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Фото: патрульна поліція Києва
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У Києві на вулиці Міській сталася дорожньо-транспортна пригода, через що рух транспорту ускладнений у напрямку Гостомельського шосе

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNew.

Водіям радять враховувати цю інформацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Обставини аварії та інформація про можливих постраждалих наразі не повідомляються.

Нагадаємо, що у Києві на проспекті Леся Курбаса сталася дорожньо-транспортна пригода, через що рух транспорту ускладнений у напрямку Кільцевої дороги.

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