Пробка на пути к Гостомельскому шоссе: на улице Городской заблокировано движение из-за аварии

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве на улице Городской произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за чего движение транспорта затруднено в направлении Гостомельского шоссе

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNew .

Водителям советуют учитывать эту информацию при планировании маршрута и при возможности выбирать альтернативные пути объезда.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших пока не сообщаются.

Напомним, что в Киеве на проспекте Леся Курбаса произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за чего движение транспорта затруднено в направлении Кольцевой дороги.