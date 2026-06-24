ДТП у Києві: рух на проспекті Леся Курбаса в бік Кільцевої суттєво обмежено
У Києві на проспекті Леся Курбаса сталася дорожньо-транспортна пригода, через що рух транспорту ускладнений у напрямку Кільцевої дороги
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
Водіям радять враховувати ситуацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об’їзду.
Обставини аварії наразі не уточнюються.
Нагадаємо, що у Києві 23 червня на Кільцевій дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода, через що рух транспорту ускладнений у напрямку Жулянського шляхопроводу.
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