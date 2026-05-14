14 травня 2026, 10:45

На Чернігівщині командир військової частини "прикривав" підлеглих-прогульників

Фото: ДБР
Правоохоронці викрили командира однієї з військових частин, який допомагав підлеглим уникати проходження служби, зберігаючи за ними грошове забезпечення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідування.

Кілька військовослужбовців тривалий час не з'являлися в частині та займалися особистими справами. Командир знав про це, але не вживав жодних заходів, дозволяючи їм отримувати зарплату та додаткові виплати.

Через такі дії держава втратила понад 2 мільйони гривень.

Командиру повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від несення служби. Наразі вирішується питання про його тримання під вартою.

Також підозру отримали самі військові, які були відсутні на службі. Їм інкримінують ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману. Їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали прикордонника-дезертира, який за хабар в 5000 доларів хотів залишити частину та уникнути служби.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
