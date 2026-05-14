Правоохоронці викрили командира однієї з військових частин, який допомагав підлеглим уникати проходження служби, зберігаючи за ними грошове забезпечення

Держбюро розслідування.

Кілька військовослужбовців тривалий час не з'являлися в частині та займалися особистими справами. Командир знав про це, але не вживав жодних заходів, дозволяючи їм отримувати зарплату та додаткові виплати.

Через такі дії держава втратила понад 2 мільйони гривень.

Командиру повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від несення служби. Наразі вирішується питання про його тримання під вартою.

Також підозру отримали самі військові, які були відсутні на службі. Їм інкримінують ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману. Їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

