На Волині чоловік зґвалтував двох 13-річних дітей

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На Волині викрили чоловіка, який ґвалтував двох неповнолітніх дівчат. Крім того, у нього знайшли дитячу порнографію

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

22-річний чоловік зґватував двох 13-річний дівчат. Це сталось на початку цього року у Луцьку та в селі Луцького району. При цьому цих дівчат він знав до зґвалтування.

Також з'ясувалось, що чоловік на телефоні зберігав дитячу порнографію. Наразі його відправили під варту.

"Слідчі дії за участі неповнолітніх відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не викликати повторного травмування потерпілих", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, що на Харківщині правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 19-річний хлопця, який зґвалтував 13-річну падчерку свого дядька. Дитина довгий час мовчала через погрози зловмисника, але зрештою розповіла правду.