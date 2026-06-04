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04 червня 2026, 07:53

Вилетів у кювет і врізався в дерево: на Київщині затримали водія через смертельну ДТП

04 червня 2026, 07:53
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Фото: поліція
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ДТП сталася днями у межах села Калинове Білоцерківського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 42-річний водій авто Audi A4 не впорався з керуванням на заокругленій дорозі, внаслідок чого вилетів у кювет і врізався в дерево.

Внаслідок ДТП 56-річний пасажир авто загинув на місці. Водій отримав травми, його госпіталізовували.

Поліцейські затримали водія та розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).

Нагадаємо, вранці 2 червня на Закарпатті зіткнулися автомобіль Kia Sorento та вантажівка Mercedes Sprinter. Загинув 17-річний підліток, три людини – у тяжкому стані у лікарні. Поліція затримала 18-річного водія Kia.

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