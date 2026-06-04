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04 червня 2026, 17:50

Помста за ревнощі: на Вінниччині чоловік влаштував навмисну ДТП, намагаючись вбити колишню співмешканку

04 червня 2026, 17:50
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Вінниччині суд виніс вирок чоловіку, який влаштував навмисну аварію, аби розправитися з колишньою співмешканкою

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори в суді довели, що обвинувачений тривалий час конфліктував із колишньою співмешканкою на ґрунті ревнощів та неодноразово погрожував їй, зокрема заявляв, що спровокує ДТП, коли вона буде за кермом.

У травні 2024 року жінка везла до школи свою 14-річну доньку та двох знайомих підлітків віком 15 і 17 років. В автомобілі також перебував 60-річний чоловік.

Реалізуючи свої погрози, засуджений на власному автомобілі навмисно врізався в бік транспортного засобу потерпілої. Від удару авто злетіло з дороги та перекинулося.

Унаслідок ДТП водійка та четверо пасажирів дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Після проведення комплексу експертиз, які підтвердили замах на вбивство, чоловікові у листопаді 2025 року повідомили про підозру.

Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Під час досудового розслідування та судового розгляду він перебував під вартою. Своєї вини засуджений не визнав

Нагадаємо, що у Рокитнівському районі Рівненщини неповнолітня кермувальниця потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, керуючи автомобілем без посвідчення водія.

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