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23 липня 2026, 16:44

Мільйонні збитки на закупівлі солі: на Київщині судитимуть експосадовицю "Укргазвидобування"

23 липня 2026, 16:44
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Фото: Київська міська прокуратура
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Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишньої керівниці однієї зі служб АТ “Укргазвидобування” за фактом службової недбалості під час закупівлі кам’яної солі для виробничих потреб підприємства

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У серпні 2024 року АТ "Укргазвидобування” уклало з приватним товариством договір на постачання кам’яної солі "сіль технічна кам’яна”.

Обвинувачена, яка відповідала за організацію матеріально-технічного забезпечення, укладення договорів та контроль за цінами, неналежно виконала свої службові обов’язки та не забезпечила перевірку економічної обґрунтованості ціни договору. Унаслідок цього підприємство придбало кам’яну сіль за завищеною ціною.

Відповідно до висновків судових експертиз, АТ "Укргазвидобування” завдано майнової шкоди на суму понад 947 тис. гривень.

У ході досудового розслідування обвинувачена визнала вину та в повному обсязі відшкодувала завдані збитки.

Нагадаємо, що на Житомирщині чиновник отримав підозру. Йдеться про порушення під час закупівлі електроенергії.

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