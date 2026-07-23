У Кривому Розі чоловік під час конфлікту вдарив ножем знайомого: нападника затримано

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У Кривому Розі правоохоронці затримали 52-річного чоловіка, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень знайомому

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За даними слідства, під час конфлікту біля магазину він завдав 20-річному потерпілому ножового поранення.

Інцидент стався вночі 22 липня у Центрально-Міському районі міста. До поліції надійшло повідомлення від лікарні про госпіталізацію 20-річного чоловіка з ножовим пораненням.

Під час першочергових слідчих дій поліцейські Криворізького районного управління поліції встановили, що біля одного з магазинів між двома знайомими виник конфлікт, який завершився нападом із ножем.

Правоохоронці затримали 52-річного підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою, повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що в Одесі 17-річна дівчина завдала ножового поранення працівнику територіального центру комплектування.