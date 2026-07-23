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23 липня 2026, 15:53

Судитимуть двох росіян, які жорстоко поводилися з цивільними та вчинили сексуальне насильство

23 липня 2026, 15:53
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокурори Чернігівської та Донецької обласних прокуратур скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох військовослужбовців РФ, яких обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, наприкінці березня 2022 року в одному з населених пунктів Чернігівського району російський військовий напав на місцеву жительку, яка намагалася евакуювати своїх рідних. Усвідомлюючи, що перед ним беззбройна цивільна особа, він погрожував їй вбивством, завдав ударів прикладом автомата та вчинив насильницькі дії сексуального характеру.

Інший обвинувальний акт стосується військовослужбовця зс РФ, якого українські захисники взяли в полон під час контрнаступальних дій.

За версією слідства, у вересні 2025 року він разом з іншими окупантами захопив підвал приватного будинку в одному із сіл Покровського району, де від обстрілів переховувалися цивільні.

Після загибелі чоловіка, який перебував у підвалі, російський військовий, погрожуючи вбивством, зґвалтував 57-річну жінку та протягом двох місяців систематично вчиняв щодо неї сексуальне насильство.

Нагадаємо, що прокурори в суді довели вину учасника оперативно-бойового тактичного формування "Каскад” так званої "ДНР”, підконтрольної РФ.

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