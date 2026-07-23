На Рівненщині жінка жорстоко вбила сусіда та пішла спати

Фото: Національна поліція

У Рівненській області жінці загрожує ув'язнення. Вона під час застілля вбила сусіда

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Це сталось 22 квітня, коли 57-річний чоловік був у гостях у 41-річної жінки. Разом вони влаштували застілля з алкоголем. Коли між ними сталась сварка, вона завдала два удари ножем у ділянку шиї та руки гостю. Після скоєного жінка вимила ніж, прибрала кров з підлоги та пішла спати.

Зранку тіло потерпілого знайшов його брат. Згідно висновку судово-медичного експерта, причиною смерті є крововтрата внаслідок колото-різаної рани. Жінку затримали, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Рівненській області жінку відправили за ґрати. Вона у п'яному стані з ножем напала на рідного брата.