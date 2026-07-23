На Львівщині виявили хантавірус: 53-річний чоловік потрапив до лікарні

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У мешканця Стрия лабораторно підтвердили хантавірусну інфекцію –геморагічну гарячку з нирковим синдромом

Про це повідомив Львівський обласний ЦКПХ, передає RegioNews.

Зазначається, що захворювання у чоловіка розпочалося 12 липня. У нього з'явилися температура до 38,6 °C, озноб, головний біль, нудота, втрата апетиту та біль у литкових м'язах.

Через кілька днів чоловік звернувся до Львівської обласної інфекційної лікарні, де його госпіталізували. Під час лабораторних досліджень у сироватці крові методом ПЛР виявили РНК хантавірусу.

Епідеміологи з'ясували, що напередодні захворювання чоловік перебував у Хорватії, а також подорожував гірськими районами Івано-Франківщини. Водночас він заперечує контакт із гризунами, їхніми виділеннями або перебування у місцях, де могли бути сліди їхньої життєдіяльності.

Наразі фахівці не встановили точне місце та обставини інфікування. За місцем проживання хворого проводять протиепідемічні заходи, розслідування триває.

Хантавіруси передаються людині переважно від мишоподібних гризунів – через вдихання пилу, забрудненого їхніми виділеннями, контакт із зараженими поверхнями, їжею або водою.

Серед основних симптомів інфекції:

висока температура,

озноб,

слабкість,

головний біль,

біль у м’язах,

нудота,

порушення роботи нирок.

Для підтвердження діагнозу необхідне лабораторне дослідження.

Нагадаємо, в травні на борту нідерландського круїзного судна MV Hondius, яке відпливло з Аргентини, розгорнулася масштабна медична криза. За наявними даними, три пасажири – усі громадяни Нідерландів – померли внаслідок спалаху небезпечного хантавірусу. На борту лайнера також перебувають п'ятеро українців.