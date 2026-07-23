13:00  23 липня
Українські військові показали, як знищили укриття росіян
10:13  23 липня
На Хмельниччині мікроавтобус потрапив під потяг
08:47  23 липня
У Кривому Розі під час пожежі в будинку загинуло подружжя
UA | RU
UA | RU
23 липня 2026, 14:40

На Львівщині виявили хантавірус: 53-річний чоловік потрапив до лікарні

23 липня 2026, 14:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У мешканця Стрия лабораторно підтвердили хантавірусну інфекцію –геморагічну гарячку з нирковим синдромом

Про це повідомив Львівський обласний ЦКПХ, передає RegioNews.

Зазначається, що захворювання у чоловіка розпочалося 12 липня. У нього з'явилися температура до 38,6 °C, озноб, головний біль, нудота, втрата апетиту та біль у литкових м'язах.

Через кілька днів чоловік звернувся до Львівської обласної інфекційної лікарні, де його госпіталізували. Під час лабораторних досліджень у сироватці крові методом ПЛР виявили РНК хантавірусу.

Епідеміологи з'ясували, що напередодні захворювання чоловік перебував у Хорватії, а також подорожував гірськими районами Івано-Франківщини. Водночас він заперечує контакт із гризунами, їхніми виділеннями або перебування у місцях, де могли бути сліди їхньої життєдіяльності.

Наразі фахівці не встановили точне місце та обставини інфікування. За місцем проживання хворого проводять протиепідемічні заходи, розслідування триває.

Хантавіруси передаються людині переважно від мишоподібних гризунів – через вдихання пилу, забрудненого їхніми виділеннями, контакт із зараженими поверхнями, їжею або водою.

Серед основних симптомів інфекції:

  • висока температура,
  • озноб,
  • слабкість,
  • головний біль,
  • біль у м’язах,
  • нудота,
  • порушення роботи нирок.

Для підтвердження діагнозу необхідне лабораторне дослідження.

Нагадаємо, в травні на борту нідерландського круїзного судна MV Hondius, яке відпливло з Аргентини, розгорнулася масштабна медична криза. За наявними даними, три пасажири – усі громадяни Нідерландів – померли внаслідок спалаху небезпечного хантавірусу. На борту лайнера також перебувають п'ятеро українців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область лікарня захворюваність чоловік хантавірус
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
На Рівненщині жінка жорстоко вбила сусіда та пішла спати
23 липня 2026, 14:45
У Хмельницькому 58-річний чоловік загинув, випавши з 8-го поверху
23 липня 2026, 14:12
Майданократія: захисний механізм чи хвороба української політики
23 липня 2026, 13:49
Блогерка з оточення Трампа побувала в Лаврі після удару РФ по Успенському собору
23 липня 2026, 13:33
На Харківщині біля авто здетонував невідомий предмет: загинули двоє чоловіків
23 липня 2026, 13:21
Українські військові показали, як знищили укриття росіян
23 липня 2026, 13:00
36 тисяч гривень при оформленні опіки: у Раді пропонують нову допомогу для сімей
23 липня 2026, 12:56
"Картонкові майдани" як вирок: чому Банкова боїться вулиці понад усе
23 липня 2026, 12:55
Удар по підприємству у Павлограді: троє загиблих, кількість постраждалих зростає
23 липня 2026, 12:42
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Ягун
Борислав Береза
Всі блоги »