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23 липня 2026, 15:26

Вимагав 3 тисячі доларів за довідку з ВЛК: на Кіровоградщині підозру отримав директор медзакладу

23 липня 2026, 15:26
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Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
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На Кіровоградщині повідомили про підозру директору одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги, якого підозрюють у вимаганні 3 тисяч доларів США за сприяння у визнанні військовозобов’язаного непридатним до військової служби

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік звернувся до медичного закладу через погіршення стану здоров’я, а згодом повідомив директору про намір пройти військово-лікарську комісію. У відповідь посадовець заявив, що отримати бажаний висновок у встановленому порядку буде складно, однак запропонував "вирішити питання" за винагороду.

Слідство стверджує, що під час наступної зустрічі директор підтвердив свої вимоги, обговорив порядок передачі коштів і подальше оформлення документів.

Правоохоронці затримали підозрюваного безпосередньо у службовому кабінеті після отримання обумовленої суми. Під час обшуку в службовому приміщенні провели невідкладні слідчі дії.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадамо, що правоохоронці викрили схеми ухилення від мобілізації у різних областях України. Затримали 15 організаторів.

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