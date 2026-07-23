На Житомирщині пенсіонер торгував інвалідністю за 300 тисяч

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Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 68-річний чоловік обіцяв оформити групу інвалідності. За "допомогу" він просив з одного пацієнта понад 380 тисяч гривень. Чоловік мав зв’язки серед членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК, нині – ЕКОПФО). Сам він займався пошуком клієнтів, домовленостями та передачею коштів.

Наприкінці минулого року він обіцяв чоловіку за 4 тисячі доларів отримати групу інвалідності. Також він організував клієнту фіктивне стаціонарне лікування, оформлення потрібних документів. Згодом він отримав від клієнта ще 6 500 доларів за позитивне "вирішення питання".

Наразі чоловіка затримали. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше опікун недієздатного громадянина звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до ТЦК. Виявилось, що чоловіка з інвалідністю мобілізували.