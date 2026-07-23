Фото: поліція

ДТП сталася 22 липня близько 14:45 на залізничному переїзді поблизу села Лепесівка Шепетівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Житель Теофіполя за кермом авто Citroen Jumpy проігнорував знак про обов'язкову зупинку та виїхав на переїзд, де зіткнувся з дизельним потягом сполученням "Ланівці – Шепетівка".

На щастя, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав, однак транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

На 71-річного порушника правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід 24-річному водієві, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію в місті Броди Золочівського району. Внаслідок ДТП загинули троє неповнолітніх дівчат.