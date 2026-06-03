Фото: поліція

ДТП сталася 2 червня близько 08:20 на трасі Київ – Чоп поблизу села Ганьковиця Мукачівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 18-річний водій Kia Sorento на мокрій дорозі не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з малотоннажною вантажівкою Mercedes Sprinter.

У салоні Kia були троє 17-річних пасажирів. Один із них загинув на місці, двох госпіталізували у тяжкому стані в лікарні Сваляви.

Також тяжкі травми отримав водій Mercedes, його госпіталізували до травматологічного відділення. Керманич Kia значних травм не зазнав.

Перевірка показала, що обидва водії були тверезими.

Поліція затримала 18-річного водія Kia. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Призначені експертизи для встановлення обставин події. Слідство триває.

Нагадаємо, 30 травня на Рівненщині 17-річний мотоцикліст врізався в дерево. Від отриманих травм він загинув на місці – тіло хлопця знайшла перехожа.