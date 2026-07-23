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23 липня 2026, 16:37

Бухгалтерка окупантів: на Харківщині підозру отримала чиновниця незаконної адміністрації Куп'янська

23 липня 2026, 16:37
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Фото: поліція Харківської області
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Уродженка села Велика Шапківка Куп'янського району під час окупації міста Куп'янськ добровільно погодилася обійняти посаду так званої "ісполняющєй обязанності спєциаліста отдєла фянансового обєспєчєнія і ісполнєнія бюджета управлєнія фінансов врємєнной гражданской адміністраціі Купянского района Харьковской області"

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Перебуваючи на вказаній посаді у період з 20 червня по 6 вересня 2022 року, фігурантка виконувала покладені на неї функціональні обов'язки, зокрема займалася складанням службової документації.

На підставі зібраних доказів дізнавачі сектору дізнання Куп'янського РВП за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області повідомили 56-річній жінці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 КК України.

Нагадаємо, що Івано-Франківський міський суд заочно засудив 42-річного уродженця Херсонської області за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.

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