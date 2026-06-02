02 червня 2026, 16:40

Удар БпЛА по Херсону: поранено 16-річну дівчину

Фото: gaz.kherson.ua
02 червня 2026 року близько 03:15 військові РФ здійснили атаку безпілотним літальним апаратом по житловому будинку у місті Херсон

Про це повідомила прокуратура Херсонської області,передає RegioNews.

Унаслідок удару поранення отримала 16-річна дівчина, яка перебувала у квартирі.

Потерпілу госпіталізовано до медичного закладу.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що впродовж 29 травня 2026 року армія РФ била по Херсонщині з реактивних систем залпового вогню, ствольною артилерією, мінометною зброєю та дронами різного типу.

