Фото: поліція

Поліція завершила розслідування справи щодо нападу на жінку у Дарницькому районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався минулого місяця, коли 49-річна жінка пізно ввечері поверталася з роботи. Молодик підійшов до перехожої на вулиці, приставив ніж до її шиї та погрожував убивством. Він зірвав із плеча жінки сумку, де були документи, банківські картки та близько 3000 гривень, після чого втік.

Поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 23-річний молодик.

Наразі обвинувальний акт вже направили до суду. Фігуранта судитимуть за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя ).

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

