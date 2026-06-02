На Черкащині чоловік пошкодив могили на місцевому кладовищі
1 червня до поліції звернувся 74-річний житель міста Канів. Чоловік повідомив, що на місцевому кладовищі невідома особа пошкодила гранітний пам’ятник на могилі його брата
Про це повідомляє поліція Черкаської області.
У результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.
Ним виявився 39-річний місцевий житель. У скоєному він зізнався. Поліцейські задокументували майже 7 фактів наруги над могилами.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини події.
